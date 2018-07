Albenga. Venerdì 27 luglio, con partenza alle ore 19,30, si è svolta la 31ª edizione del Trofeo del Michettin a San Giorgio d’Albenga, con l’organizzazione dell’Atletica Ceriale San Giorgio. La gara era valida come prima prova per la qualificazione al campionato nazionale su strada Csi; la seconda prova sarà la Tutti a pei domenica 12 agosto a Ceriale.

Il Trofeo del Michettin, sulla distanza di 7,7 chilometri, è stato vinto da Alessandro Benati in 26’52”; secondo Mirko Ferrando, terzo Simone Delmonte. Tra le donne Silva Dondero, quarta assoluta in 29’43”, si è imposta su Clara Rivera e Elisa Vitton Mea. Al traguardo della gara lunga sono giunti 70 atleti.

Completano la top ten Gilberto Fracchia quinto assoluto in 29’56”, Nicolò Reghin sesto in 30’27”, Eugenio Marcarelli settimo in 30’32”, Andrea Verderame ottavo in 30’35”, Roberto Persenda nono in 31’07” e Vito Santarsiero decimo in 31’10”. Quarta tra le donne Elisa Buratto in 33’38”.

La corsa, si è sviluppata dalle aree dell’omonima sagra dirigendosi immediatamente verso l’entroterra, un giro corto e uno lungo, sali e scendi ed un pendio impegnativo per poi ritornare indietro.

Tanti i giovani nelle gare a loro dedicate (Esordienti, Ragazzi e Cadetti) con successi di Cristina Giora, Asia Zucchino, Leonardo Saccone, Gabriele Quattropani, Elena Cusato, Nicolò Parodi e Pietro Odasso.

Il podio della corsa maschile:

1ª Alessandro Benati – 1980 – Atl.Cogne Ama AM in 26’52”

2ª Mirko Ferrando – 1983 – Atl. Ceriale Ama AM in 28’32”

3ª Simone Delmonte – 1989 – RunRivieraRun Sen M in 28’42”

Il podio della corsa femminile:

1ª Silva Dondero – 1976 – Maratoneti Genovesi Ama AF in 29’43”

2ª Clara Rivera – 1969 – Atl. Cairo Ama BF in 32’27”

3ª Elisa Vitton Mea – 1978 – Atl. Cogne Ama AF in 33’03”

Le classifiche per categorie:

Allievi/Junior M: 1°class (6°ass) Nicolò Reghin – 2002- Atl. Ceriale in 30’27; 2°class (34°ass) Simone Candotti – 2002 – libero in 34’46; 3°class (53°ass) Nicolas Olmi – 2001 – libero in 39’22:

Senior M: 1°class (7°ass) Eugenio Marcarelli – 1986 – ASD Cisano in 30’32; 2°class (10°ass) Vito Santarsiero – 1985 – libero in 31’10.

Senior F: 1°class (26°ass e 4°donna) Elisa Buratto – 1987 – Marathon Club Imperia in 33’38; 2°class (30°ass e 5°donna) Patrizia Zingarella 1986 – libera in 34’20; 3°class (47°ass) Ilaria Castagnino – 1985 – libera in 37’48.

Amatori AM: 1°class (8°ass) Andrea Verderame – 1981 – Run Finale 1981 in 30’35; 2°class (12°ass) Tiziano Barbieri – 1976 – Atl. Ceriale in 31’27; 3° class (15°ass) Andrea Verna – 1974 – Atl. Ceriale in 31’44; 4° (22°ass) Mauro Geddo – 1981 – Albenga Runners in 33’05; 5° (24°ass) Paolo Mazziotta 1974 – RunRivieraRun in 33’25; 6° (25°ass) Nicolò Ferro – 1978 – Atl. Cairo in 33’27; 7° (27°ass) Davide Oliveri – 1982 – Atl. Cairo in 33’47; 8°class (32°ass) Andrea Odasso – 1983 – Valtanaro in 34’30; 9°class (37°ass) Massimo Rota – 1981 – Runners Loano in 35’57; 10°class (48°ass) Federico Occelli – 1978 – Run Finale in 37’50.

Amatori AF: 1°class (57°ass) Pamela Sorace – 1981 – RunRivieraRun in 40’07; 2°class (65°ass) Cristina Gamberini – 1975 – libera in 46’59; 3°class (67°ass) Paola Ortale – 1977 – Atl. Ceriale in 48’59; 4°class (68°ass) Monica Castiglioni – 1976 – Atl.Ceriale in 1’00’41.

Amatori BM: 1°class (5°ass) Gilberto Fracchia – 1966 – RunRivieraRun in 29’56; 2°class (9°ass) Roberto Persenda – 1967 – PAM Mondovì in 31’07; 3°class (11°ass) Michele Turchiano– 1964 – Marathon Club Imperia in 31’13; 4°class (13°ass) Stefano Arinu – 1971 – Run&motion in 31’32; 5°class (18°ass) Giuseppe Concio – 1973 – Atl. Cogne in 32’50; 6°class (22°ass) Domenico Boeri – 1972 – Atl. Ceriale in 33’07; 7°class (33°ass) Fabio Barattini – 1972 – libero in 34’37; 8°class (36°ass) Daniele Augustoni – 1971 – RunRivieraRun in 35’44; 9°class (39°ass) Roberto Candotti – 1966 – RunnersLoano in 36’25; 10°class (43°ass) Paolo Pagliotto – 1967 – libero in 37’00; 11°class (70°ass) Giuliano Benazzo – 1969 – Atl.Ceriale in 1’03’21.

Amatori BF: 1°class (31°ass e 6°donna) Nella Andronaco – 1971 – RunnersLoano in 34’21; 2°class (35°ass e 7°donna) Barbara Dessino – 1964 – Atl.Cairo in 35’19; 3°class ((38°ass e 8°donna) Silvia Ferraro – 1968 – Atl. Cairo in 35’59; 4°class (40°ass e 9°donna) Marina Saccone – 1970 – RunRivieraRun in 36’45; 5°class (41°ass e 10°donna) Romana Zinola – 1969 – Atl.Cairo in 36’54; 6°class (45°ass) Michela Gallo – 1973 – libera in 37’38; 7°class (46°ass) Cristina Giacosa – 1965 – Atl. Cairo in 37’39; 8°class (52°ass) Donatella Cuniberti – 1965 – PAM Mondovì in 39’09; 9°class (60°ass) Raffaella Gamba – 1973 – libera in 41’00; 10°class (66°ass) Lorena Giudale – 1971 – RunnersLoano in 47’56.

Veterani M: 1°class (14°ass) Giovanni Zuffo – 1961 – RunnersLoano in 31’37: 2°class (17°ass) Cirino Bacconi – 1958 – Run Finale in 32’30; 3°class (19°ass) Maurizio Lorenzini – 1956 – Zeloforamagno in 32’51; 4° class (23°ass) Davide Perrone – 1960 – Marathon Club Imperia in 33’18; 5°class (28°ass) Marco Launo – 1961 – Atl. Cairo in 34’19; 6°class (29°ass) Marco Vigliarolo – 1961 – Run Finale in 34’20; 7°class (44°ass) Alberto Magenta – 1963 – Amatori Master in 37’10; 8°class (49°ass) Mirco Baldo – 1959 – Gr Valtanaro in 37’52; 9°class (64°ass) Paolo Rossi – 1959 – Run Finale in 44’50.

Veterani F: 1° class (55°ass) Rita Mollea – 1963 – Run Finale in 39’55; 2°class (61°ass) Silvana Gavioli – 1956 – Atl. Cairo in 41’39.

SuperVeterani M: 1°class (42°ass) Bernardo Ferro – 1952 – Atl. Cairo in 36’55; 2°class (50°ass) Anastasio Ziliani – 1947 – Atl. Ceriale in 38’12; 3°class (51°) Gianni Pandoro – 1951 – Run&Motion in 38’32; 4°class (54°ass) Ennio Tarquini – 1949 – Atl. Ceriale in 39’34; 5°class (56°ass) Renato Fortunato Solano – 1946 – US Maurina in 39’58; 6°class (58°ass) Carlo Confalonieri – 1941 – Atl. Gorgonzola in 40’18; 7°class (58°ass) Nicola Pellegrini – 1947 – La Michetta in 40’58; 8°class (62°ass) Marco Odasso – 1952 – Valtanaro in 43’08; 9°class (63°ass) Floriano Panziera – 1950 – Gr Pod Albesi in 43’38; 10°class (69°ass) Vitore Proverbio – 1936 – libero 1’03’21.

Categorie Giovani – 400/800 m da 0 a 9 anni – 2 km 10/15anni

Esordienti C f:

– 1° Cristina Giora libera – 2° Stella Benazzo Atl.Ceriale.

Esordienti A/B f:

– 1° Asia Zucchino Atl. Cairo – 2° Eleonora Boeri Atl. Ceriale – 3° Sofia Dante Atl. Cairo – 4° Emma Baradel Atl. Ceriale – 5° Elisa Freti libera – 6° Hannan Hait Atl. Ceriale – 7° Matilde Bergero Atl. Ceriale.

Esordienti C m:

– 1° Leonardo Saccone libero – 2° Pietro Bergero Atl. Ceriale – 3° Angelo Santarsiero – 4 Andrea Santarsiero

Esordienti A/B m:

– 1° Gabriele Quattropani Atl. Ceriale – 2° Nicolò Gallizia Atl. Ceriale – 3° Loris Beltrame – 4° Tommaso Ariu libero – 5° Lorenzo Moretti Atl. Cairo – 6° Maruan Ait Atl. Ceriale – 7° Carlo U. Randone Atl. Ceriale – 8° Andrea Martini libero.

Ragazze:

– 1° Elena Cusato Atl.Ceriale – 2° Camilla Rebora Atl. Cairo – 3° Clelia Giordano Atl. Cairo – 4° Maya Rosso Antonova Atl. Ceriale – 5° Sonia Benazzo Atl. Ceriale.

Ragazzi:

– 1° Nicolò Parodi Atl. Ceriale – 2° Agostino Parodi Atl. Ceriale – 3° Mattia Cristina libero.

Cadetti:

– 1° Pietro Odasso Valtanaro – 2° Mattia Zucchino Atl. Cairo – 3° Davide Boeri Atl. Ceriale.

Di seguito le classifiche ufficiali