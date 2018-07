Osiglia. Domenica 12 agosto ritorna il classico appuntamento con il Triathlago di Osiglia presso il centro sportivo Imbarcadero di Osiglia, con partenza alle ore 13.

La gara si svolgerà sulla classica distanza del triathlon sprint, con 750 m a nuoto, 18 km in bicicletta e 5 km di corsa. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 300, per consentire così all’organizzazione di ospitare tutti al meglio e garantire ai partecipanti la massima sicurezza sui percorsi.

L’invito dell’organizzazione ai triathleti è a non mancare a questo appuntamento sportivo nel verde dell’entroterra ligure, ideale anche per far trascorrere una giornata meravigliosa a famigliari e accompagnatori.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.savonatriathlon.it. Per l’iscrizione cliccare sul link seguente:

http://www.avaibooksports.com/inscripcion/inscripcion_fitri.php?id=7096