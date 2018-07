Treni, nessun sovrapprezzo per i pendolari Intercity e Frecciabianca dall’1 agosto al 3 settembre

Regione. “Tutti i pendolari, in possesso di abbonamento sulla linea Genova-La Spezia e Genova-Savona, potranno viaggiare, senza sovrapprezzo, su Intercity e Frecciabianca, dal 1 agosto al 3 settembre”.

A darne l’annuncio è l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, esprimendo soddisfazione e ringraziando Trenitalia “per la sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri lavoratori che, non per cause imputabili a Trenitalia, da settimane subiscono disagi collegati ai lavori di Rfi nella galleria San Martino a Genova Quarto”.

“Siamo lieti – commenta l’assessore Berrino – che sia stata accolta una richiesta dei pendolari di cui ci siamo fatti portavoce durante l’ultimo tavolo tecnico. A fronte della riduzione del numero dei treni regionali sulla tratta del Levante, la possibilità di poter viaggiare, anche senza Carta Tutto Treno, per tutti i pendolari sulla linea servirà a mitigare i disagi, in un periodo come quello estivo in cui nella nostra regione è forte la presenza di turisti sui convogli ferroviari”.