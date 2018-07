Trasporti, Melis (M5S): “Potenziare la linea Savona-Torino e rilanciare il traffico su rotaia”

Regione. “Potenziare la linea ferroviaria Savona-Torino e rilanciare il traffico su rotaia”. Lo ha detto il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Melis, a margine dell’incontro organizzato dal M5S ieri a Genova con l’assessore regionale ai trasporti Giovanni Berrino, gli uffici regionali del tasporto pubblico e delle infrastrutture e l’associazione “Noi per Savona”.

“Ho cercato di fare da tramite tra l’assessorato competente, che ringrazio per la disponibilità, e chi sul territorio è interessato e sta promuovendo il rilancio di questa importante arteria ferroviaria. Parliamo di una linea cruciale per Liguria e Piemonte, il cui rapporto costi-benefici risulta estremamente interessante e per il quale sono profondamente convinto sia necessario un approccio condiviso da parte del territorio in primis”.

“L’incontro di ieri rappresenta la prima di una serie di iniziative politiche che proseguirà con il coinvolgimento dei colleghi M5S della Regione Piemonte, già informati e coinvolti, per arrivare alla creazione di un tavolo congiunto tra i due assessorati regionali. L’obiettivo è quello di favorire una mobilità complessa in grado, in prospettiva, di scaricare sempre più su ferro l’attuale traffico su gomma, come prevede anche il programma di governo” ha concluso Melis.