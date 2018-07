Trait d’union tra Alassio ed il Montecarlo: Melgrati incontra il sindaco del Principato di Monaco

Alassio. Un incontro amichevole, a casa di un amico comune, in quel del Principato di Monaco tra il sindaco di Alassio Melgrati e quello di Monaco George Marsan. Il primo cittadino alassino non ha perso l’occasione per promuovere la sua città e il suo territorio.

“Abbiamo parlato di sinergie possibili – spiega Marco Melgrati al rientro dal Principato – nell’ottica di offrire sempre più servizi alle rispettive cittadinanze e ai numerosi turisti che scelgono le nostre coste per le loro vacanze. La destagionalizzazione e le vie dello shopping, sono stati uno dei temi trattati. Il nostro centro commerciale più lungo d’Europa, aperto al pubblico anche la domenica, accanto alle eccellenze enogastronomiche possono essere di sicuro appeal per il ‘pubblico’ monegasco. Allo stesso modo per il nostro territorio diventa auspicabile una collaborazione con la nuova proprietà dell’aeroporto di Villanova, che potrebbe essere prezioso snodo infrastrutturale per velivoli privati che possono collegarsi con il Principato attraverso un nuovo servizio di elitaxi”.

“Molti gli argomenti trattati – prosegue Melgrati – anche quello delle ‘Bolle’ che attualmente ospitano le griffe nei giardini davanti all’Hotel de Paris. L’ex amministrazione comunale aveva espresso l’interesse ad un eventuale acquisto. Per quanto ci riguarda, qualora il sindaco di Monaco ritenesse di farcene omaggio, saremmo felici di individuare gli spazi per collocarle al meglio”.

L’incontro si è chiuso con il reciproco impegno a ritrovarsi, quanto prima unitamente alla nuova proprietà dell’aeroporto di Villanova.