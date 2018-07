Traffico “pesante”, nuova riunione dei comitati Albisola vivibile e Albisola Luceto sostenibile

Albisola Superiore. “Visto che le Autorità preposte hanno finalmente preso atto della gravità della situazione traffico, riteniamo che l’ordinanza del Sindaco Orsi sia una prima parziale risposta al problema”. A dirlo sono i comitati Albisola vivibile e Albisola Luceto sostenibile.

“Intendiamo continuare a mettere in atto tutte le azioni democratiche per ottenere la chiusura del casello di Albisola ai mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate ed ai

bus non di linea come richiesto dalla petizioni firmata da 2350 cittadini” aggiungono dai Comitati.

“Questa sera alle 21 presso la sede degli Alpini di Albisola, in corso Mazzini, durante un incontro con gli Albisolesi decideranno quali iniziative sarà opportuno portare a sostegno di ulteriori urgenti provvedimenti” concludono da Albisola vivibile e Albisola Luceto sostenibile.