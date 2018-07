Liguria. Con la stagione estiva ormai entrata nel vivo, il Compartimento Polizia Stradale per la Liguria, con la collaborazione del 2° Reparto Volo della Polizia di Stato di Milano-Malpensa, ha iniziato l’attività di sorveglianza aerea del traffico sulla rete autostradale della Liguria, in entrambe le Riviere, concentrata nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto.

Nella fasce orarie in cui si prevede la maggiore intensificazione del traffico turistico, funzionari e ispettori della Polizia Stradale ligure svolgono, a bordo del velivolo, un’attività di ricognizione ad ampio raggio sulla rete stradale della regione, fornendo informazioni al Centro Operativo della Polizia

Stradale, acquisendo con immediatezza le notizie sull’evoluzione del traffico, anche per un più efficace coordinamento degli spostamenti delle pattuglie.

Foto 2 di 2



In questi weekend di traffico intenso “è in campo” anche il Pullman Azzurro: sostando nelle Aree di Servizio interessate il mezzo multimediale della

Polizia Stradale fornisce notizie ed assistenza ai viaggiatori informandoli in tempo reale sulla percorribilità delle autostrade.