Tpl, manutenzione stradale sulla Sp 49: modifiche ai bus

Urbe. TPL Linea ha reso noto che, a causa di verifiche tecniche al manufatto sottostante alla sede stradale, dalle ore 8.30 del giorno 3 luglio 2018 alle ore 20.00 del giorno 4 luglio verrà chiusa al traffico veicolare la S.P. n° 49 Sassello – Urbe in prossimità della progressiva Km 17+307, in località Martina nel Comune di Urbe.

Pertanto gli autobus della linea 18 Savona – Martina effettueranno il capolinea in località San Pietro d’Olba ed attenderanno l’orario per la ripartenza in direzione Savona.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.