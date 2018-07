Tpl, al via il servizio di bus navetta tra la stazione di Albenga e Le Caravelle

Ceriale. A partire da mercoledì 4 luglio entrerà in vigore l’orario completo di collegamento fra la stazione FS di Albenga e il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale.

Saranno utilizzabili come titolo di viaggio: il biglietto unico di andata e ritorno, contraddistinto dal colore verde e dai loghi Tpl eCaravelle, venduto dalla rivendita della stazione ferroviaria di Albenga, al costo di 2,60 (il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta); solo per chi sale alla fermata di San Rocco (Ceriale) sarà possibile acquistare a bordo dell’autobus il biglietto valido per un solo viaggio, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi Tpl e Caravelle, al costo di 1,30 euro, che dovrà essere immediatamente obliterato (se si intende fare anche il viaggio di ritorno sarà necessario acquistare e obliterare un secondo biglietto).

Il servizio per le Caravelle si articola secondo gli orari disponibili qui.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.