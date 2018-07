Tovo in lutto per la scomparsa di Renzo Avagnina, storico titolare della pizzeria “Il Caminetto”

Tovo San Giacomo. La comunità di Tovo San Giacomo è in lutto per la scomparsa di Renzo Avagnina, titolare, insieme alla moglie Giovanna, della storica pizzeria “Il Caminetto” di Bardino Nuovo. Aveva 89 anni.

Il sindaco della cittadina, Alessandro Oddo, lo ricorda con affetto: “Lo avevo incontrato l’ultima volta durante le scorse festività natalizie quando andai a trovarlo per porgergli gli auguri nella sua casa: nonostante gli acciacchi dell’età lo avevo trovato di spirito forte e battagliero come sempre. La sua attività, celebre per le pizze ‘coi tettin’, con le bolle, è da decenni un punto fermo nella ristorazione non solo del nostro paese, ma di tutta la provincia tanto che molti collaboratori di Renzo sono oggi professionisti che continuano a portare avanti la sua tradizione”.

“La scomparsa di Renzo è dolorosa anche perché con lui va via un pezzo di storia della nostra comunità. Come Sindaco e personalmente sono vicino alla moglie Gianna ed alle amate figlie Stefania ed Elisabetta”.