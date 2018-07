Tourist Card a Finale Ligure

Cinquanta aziende ricettive, 1000 camere, 400 dipendenti, hanno scritto al sindaco, all’assessore la turismo e all’assessore ai lavori pubblici.

Ribadendo tutto il nostro malessere e disaccordo sulle iniziative intraprese e sulla collegialità delle decisioni mi preme segnalar che i proventi della imposta di soggiorno sono iniziati il 01.07 e oggi è il 27.07 e quindi tanti turisti non hanno potuto godere degli strepitosi servizi della Card Turistica molti dei quali destinati ad Aziende Private.

Inoltre, è STATO segnalato sul sito turismo del Comune SOLO in data 13.07 che tutti gli operatori interessati potevano iscriversi, magari ci si poteva pensare un po’ prima non a Card Stampata.

Dubito che i clienti delle strutture ricettive di Varigotti e di Finalpia possano godere del servizio parcheggio a Finalborgo e specialmente nel fine settimana quando per attraversare la città risulta essere molto complicato come tempistica.

Il bus navetta andrà a regime tra un mese quando praticamente non sarà più disponibile.

Per il resto la clientela si reca volentieri a Finalborgo di sera e le corse sono di giorno, mentre si recherebbe volentieri a Varigotti e ci sono solo 3 corse…..e nessun collegamento per le Manie dove mi risulta ci sia una pressante richiesta.

Poi ci dicono che hanno fatto 24 parcheggio bus… per i turisti low cost… si vede che all’amministrazione non interessa il parere di tutti questi operatori.

Il portavoce Albergatori Indipendenti del Finalese

Giovanni Argento