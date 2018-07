Torneo Bagni Marini: quattro squadre viaggiano a punteggio pieno

Albisola Superiore. I primi tredici incontri del Torneo Bagni Marini di Luceto sono andati in archivio. All’ottava edizione della manifestazione, organizzata dal Csen di Savona, prendono parte dodici squadre, inizialmente suddivise in due gironi da sei.

Partenza a razzo per Herta Belino, Bagni Torino, Bar della Stazione e Bagni St. Tropez che sono a punteggio pieno; imbattute anche Good Mormink e Au Caruggiu. In evidenza in particolare i bomber Molinari e Ferrotti; tra i portieri si sono messi in luce il giovane Paonessa e il mitico Cancellara.

Ecco i primi risultati del torneo.

Girone A

Bagni della Stazione – Real Letimbro 10 – 2

Bagni St. Tropez – Pescheria Alex e Mara Albisola 7 – 3

Decathlon – Bagni Torino 3 – 4

Pescheria Alex e Mara Albisola – Bagni Torino 1 – 4

Real Letimbro – Bagni St. Tropez 2 – 13

Bagni della Stazione – Decathlon 4 – 3

Classifica: Bagni St. Tropez, Bagni della Stazione, Bagni Torino 6; Decathlon, Pescheria Alex e Mara Albisola, Real Letimbro 0.

Girone B

Herta Belino – On. Funebri La Pace 6 – 0

Au Caruggiu – Alba Barce 1 – 0

A Bagnomaria – Good Mormink 4 – 4

Alba Barce – Herta Belino 1 – 3

On. Funebri La Pace – Good Mormink 2 – 9

Au Caruggiu – A Bagnomaria 3 – 3

Good Mormink – Alba Barce 5 – 4

Classifica: Good Mormink 7; Herta Belino 6; Au Caruggiu 4; A Bagnomaria 2; On. Funebri La Pace, Alba Barce 0.

Nella foto sopra Good Mormink; nella foto sotto Alba Barce.