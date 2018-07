Torneo Bagni Marini: le semifinaliste dell’ottava edizione

Albisola Superiore. Archiviata la fase a gironi, giovedì 19 e venerdì 20 luglio si sono disputati i quarti di finale dell’8° Torneo Bagni Marini, organizzato dal Csen Savona sul campo di Luceto.

I quarti si aprono con il match che si rivelerà il più equilibrato: Herta Belino contro Bagni Torino. Partono fortissimo i bagnini che in 14′ vanno sul 2 a 0. I giallorossi però non demordono, non perdono la calma e arrivano al pari con un eurogol di Nocerino (è già il secondo del torneo) poi, approfittando del calo di Loi e Cubaiu, complice una rosa ristretta dei Torino dove Manunta e Briata sono infortunati, chiudono sul 5 a 2.

Si continua con Good Mormink contro Bar della Stazione, che termina 2 a 6. Ci pensa subito Sofia bum bum: doppietta e 2 a 0. I baristi controllano la gara a centrocampo con i Vallerga e in surplace portano il risultato a casa, cogliendo il sesto successo in sei partite giocate.

Il terzo incontro vede di fronte Decathlon e Au Caruggiu. Botta e risposta ed è 1 a 1 nei primi 3′. Gara scintillante e tirata dove alla lunga l’esperienza di Calcagno, Rebagliati e compagni regalano la semifinale ai pizzaioli, che erano stati i vincitori del girone B.

Si chiude con Tennis Club Lavadore contro A Bagnomaria: risultato finale 1 a 6. Il punteggio, però, non deve ingannare perché è stata una gara tiratissima che ha vissuto il risvolto decisivo solamente nel finale. Con l’assenza pesante del perno Giguet, capitan Molinari ha fatto di tutto per portare i suoi avanti ma sul fronte opposto Baldaccini, mister e giocatore, è stato bravo a giocarsela tatticamente e alla lunga ha ottenuto la vittoria.

La prossima settimana, martedì 24 luglio si giocheranno le semifinali: Bar della Stazione contro A Bagnomaria e Herta Belino contro Au Caruggiu. Le finali andranno in scena venerdì 27 luglio.