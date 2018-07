Tornano liberi dopo il processo per un furto ad Alassio e rapinano una turista a Laigueglia: arrestati

Alassio. Soltanto ieri mattina era tornati in libertà dopo essere stati processati per direttissima in tribunale a Savona per furto. Nonostante uno dei due non potesse nemmeno restare in provincia di Savona, ieri sera, due marocchini, Faissal El Aramram, 34 anni, e Anass Shaimi, di 25, entrambi residenti in Piemonte, sono stati arrestati per la seconda volte nel giro di 24 ore dai carabinieri.

Stavolta le manette sono scattate per rapina a Laigueglia. Ad arrestarli sono stati sempre gli uomini dell’Arma (i militari della stazione cittadina insieme a quelli dell’aliquota radiomobile) che hanno raccolto l’allarme di una turista rapinata di una collana di grande valore nel budello di Laigueglia. I carabinieri hanno cercato i sospettati e li hanno rintracciati poco dopo la rapina facendo scattare l’arresto.

Al momento El Aramram e Shaimi sono in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida di arresto davanti al gip del tribunale di Savona.

Per quanto riguarda il precedente arresto, avvenuto ad Alassio, i due marocchini dovranno rispondere di furto di gelati e alcuni capi di abbigliamento il prossimo 17 luglio.