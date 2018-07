Finale Ligure. Al via L’edizione 2018 del Varigotti Festival, “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, che si terrà giovedì 26 e venerdì 27 luglio a partire 20 e 45 in Piazza Lagorio, nel borgo mediterraneo di Varigotti a Finale Ligure.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Culturale E20 con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, del MEI e della Rete dei Festival, prevede anche per quest’anno la partecipazione di artisti e band emergenti provenienti da tutta Italia e la presenza, nel corso delle due serate, di ospiti di spicco del panorama musicale italiano.

Foto 2 di 2



Dopo un’attenta valutazione, volta a individuare le proposte più meritevoli e rappresentative della nuova musica d’autore italiana, il direttore artistico Roberto Grossi ha reso noti i nomi dei dieci finalisti che si esibiranno nel corso della serata inaugurale di giovedì 26 luglio, elencati di seguito:

ALESSIO IVAN LA DELIA (VA)

BEPPE MISTRETTA (GE)

CIELI NERI SOPRA TORINO (AL)

FRANCESCO CAMPIDONICO (SV)

LUCIANO NARDOZZA (LO)

MARCO ELBA (SV)

MARTINA IORI (TN)

PROCLAMA (TO)

RE BOLOGNESI TRIO (TO)

WALTER PIVA (CL)

Solo tre di loro avranno la possibilità di accedere alla finalissima di venerdì, quando verrà decretato il vincitore del Premio Nazionale Varigotti Festival, che oltre a ricevere l’ambito titolo avrà la possibilità di esibirsi in manifestazioni partner dell’evento e del MEI (Meeting degli Indipendenti) di Faenza a fine settembre.

A decidere le sorti degli artisti in gara sarà una giuria di professionisti del settore composta da Alfio Badano (musicista, docente di percussioni), Massimo Pirotta (giornalista), Marco Barusso (produttore discografico e arrangiatore), Davide Vedovelli (giornalista membro del Club Tenco e ideatore del premio “Musica da Bere”), Lorenzo Monguzzi (cantautore), Massimo Schiavon (musicista, membro del Club Tenco e ideatore del premio “Musica da Bere”) e Susanna Giusto (ufficio stampa musicale e redattrice di “Festivalnews”).

In concomitanza con la gara, sul palco del Varigotti Festival si alterneranno inoltre diversi ospiti musicali, a partire da Sarah Stride, special guest della prima serata. Cantautrice indipendente milanese attiva da oltre quindici anni, la Stride (all’anagrafe Sarah Demagistri) si divide tra la musica, le arti visive, il teatro e la ricerca nel campo dell’arte-terapia in ambito psichiatrico. Apprezzata dalla critica e dalla stampa di settore, Sarah Stride vanta collaborazioni con nomi del calibro di Ivano Fossati, Aldo Nove, Carlo Boccadoro e Moni Ovadia, per citarne solo alcuni.

La finale di venerdì vedrà invece la partecipazione di Emanuele Dabbono, cantautore genovese e nome autorevole nel panorama musicale nazionale. Dabbono ha collezionato numerosi successi in veste di autore per Tiziano Ferro, firmando brani come “Incanto” (2xplatino), “Il Conforto” (2xplatino), “Valore assoluto” (oro). Si è classificato terzo alla prima edizione di X Factor Italia e ha ricevuto vari riconoscimenti, come il Premio della critica Castrocaro, il Premio Teatro contro ogni barriera, il Premio Castrum d’Argento 2016 e il Premio Ligure Illustre 2017.

Questi e altri ospiti a sorpresa, insieme ai dieci finalisti del concorso, faranno parte della ricca scaletta dell’ottava edizione del Varigotti Festival- Premio Nazionale per la Canzone d’Autore emergente. Una manifestazione che è ormai tappa obbligata nelle serate musicali estive della Riviera.