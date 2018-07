Albenga. Fervono i preparativi per un nuovo capitolo del Palio Storico di Albenga, giunto quest’anno alla IX edizione. L’attesissimo evento che riporta la Città al medioevo sta per iniziare. Dalla serata di giovedì, le squadre dei quattro quartieri si contenderanno l’ambito Palio, attraverso sfide di tiro con l’arco, tiro alla fune, il gioco della famiglia medioevale che va alla guerra e il nuovo gioco “abbatti le Torri”.

Quest’anno, il filo conduttore della manifestazione sarà una particolare storia di Templari che vedrà il suo culmine nello spettacolo scenografico di sabato sera ambientato nella suggestiva location di Piazza San Michele.

Come di consueto, le serate di venerdì e sabato ospiteranno la sfilata delle aspiranti al titolo di “Pulcherrima Puella”, la più bella ragazza dei Quartieri, votata da una giuria di esperti e giornalisti che dovrà giudicare secondo diversi canoni: bellezza, storicità degli abiti e portamento.

Animazioni, spettacoli di giocolieri, musici, mangiafuoco, armigeri, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri. Torna anche il “Palio dei bambini” con giochi e allestimenti ad hoc in Piazza del Popolo presso l’accampamento degli Ospitalieri (Caffè “Ai Giardinetti”), dove per le quattro serate famiglie e bambini potranno godere di uno spazio a loro interamente dedicato.

“Ringrazio a nome dell’Associazione Palio Storico di Albenga i numerosi sostenitori e le aziende che sponsorizzano questo importante evento, in particolare il main sponsor Peirano Bevande – dichiara Piera Olivieri, Presidente dell’Associazione – Tra le novità di quest’anno, la Piazza dei Leoni, su gentile concessione della Curia vescovile, sarà dedicata al mercato medievale, ai banchi degli antichi mestieri, ai maniscalchi e agli armigeri che mostreranno le loro abilità al grande pubblico. La stessa piazza, nella serata di Domenica, sarà teatro di un grande e coinvolgente spettacolo di cui non vogliamo al momento svelare nulla. Un appuntamento al quale non si può mancare.

E per chi terminato il Palio volesse rivivere un’altra serata medioevale, il 30 Luglio sarà allestito in Piazza San Michele un “desco” con musica e spettacoli.”

Per migliorare la storicità, quest’anno si è istituito un premio dedicato, giudicato da una giuria di esperti e assegnato a uno dei quartieri secondo il voto relativo alla sfilata e al desco medievale che verrà allestito a turno dai quattro quartieri per il Podestà e la sua corte.

Anche il marchio dell’evento ha subito una miglioria storica. Il drago esistente è stato infatti sostituito da una icona raffigurante “San Verano e il drago serpente”, realizzata a mano dall’Assessore Alberto Passino, che ha voluto omaggiare il Palio con questa sua opera. Per la realizzazione e la composizione finale si ringraziano l’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello e Design03 di Gabriele Puggelli.

“Maggiore attenzione è stata riservata alla qualità delle Taverne – spiega l’Assessore al Turismo Alberto Passino – con più partecipazione da parte degli esercenti e minor numero di cantine straordinarie. Il Palio Storico di Albenga non è solo una manifestazione turistica vincente, ma è sinonimo di valorizzazione di un centro storico che in questi anni si è rivalutato ed è riuscito in tutte le sue piazze ad esprimere in termini commerciali tutte le sue potenzialità. Il libretto dell’evento quest’anno conterrà, oltre alle indicazioni dettagliate sulla sicurezza, mappa e programma, anche nozioni storiche – a cura di Josepha Restagno Costa – riguardanti i quartieri e il periodo di ambientazione dello stesso.”

La manifestazione è organizzata dal Comune di Albenga e dall’Associazione Palio Storico di Albenga con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, in collaborazione con l’Associazione La Duecentesca, Caffè Ai Giardinetti e l’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello.

Con la partecipazione degli sponsor Coop Liguria, Acqua di Calizzano Acqua Minerale Fonti Bauda, Peirano Bevande, Caffè La Genovese, EdilNeri, Pompe Funebri Liguri, Giesse Scampoli, G.B.Costruzioni di Barreca Giuseppe, Pingusto, bmSoluzioni Ufficio, PastiBar Bertola, Sogegross e Associazione Tra le Torri e Croce Bianca. Si ringraziano per il supporto ICOSE Impresa Edile e OpsGroup.