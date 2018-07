Torna il Trofeo del Michettin, per correre ad Albenga

Tutto pronto ad Albenga per l’edizione numero 31 del Trofeo del Michettin, classica estiva del territorio ingauno organizzata dall’Atletica Ceriale. L’evento richiama sempre una folta partecipazione anche perché propone un percorso bello e vario con i 7 km per gli adulti, i 2 km per i ragazzi dai 10 ai 15 e i 400-800 metri per i bambini dagli 0 ai 9 anni che consente a tutti di poter partecipare.

La partenza sarà dalle Opere Parrocchiali di San giorgio di Albenga. La scorsa edizione erano in 59 adulti al via insieme a 22 iscritti alle gare giovanili. Quest’anno si punta a migliorare ancora magari con un po’ di partecipazione anche dei podisti genovesi, meno presenti rispetto ai tanti atleti provenienti dal ponente ligure.

Lo scorso anno infatti vinse Bruno Giraudo del Marathon Club di Imperia, mentre fra le donne fu Marina Bologna del Gsd Valtanaro ad imporsi.

La corsa si disputerà venerdì 27 luglio con partenza alle ore 19,30.