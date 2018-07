Scatta venerdì 3 agosto il 20K Ultratrail di mountain bike, una manifestazione unica nel suo genere che partirà da Pinerolo e raggiungerà Finale Ligure fra il 6 e l’11 agosto successivi. Due le gare che vedranno l’arrivo in Liguria: l’Ultratrail road da 1.200 km e 25 mila metri di dislivello positivo e la classica Ultratrail Mtb 700 km e 20 mila metri di dislivello positivo.

La versione “classica” prevede il via dalla cittadina piemontese alla volta dei sentieri e strade militari fra le più alte d’Europa a cavallo dell’Appennino, mentre la versione più lunga si svolgerà su asfalto e vedrà i ciclisti arrivare in Liguria dopo un percorso a dir poco pazzesco ed estremamente duro. I partecipanti infatti saliranno sulle Alpi fino al Monte Bianco per poi ridiscendere in Svizzera e poi Francia fino al ritorno nel cuneese e alla “discesa” verso il mare.

In prima fila nell’organizzazione della parte finale dell’evento ci sono la Polisportiva del Finale e RxM Infinity Outdoor, la sua sezione dedicata alla Mtb, la cui team manager è Enza Marino, felice di essere la prima donna in Italia a ricoprire questo ruolo: “Sono estremamente fiera di ricordare che tra i partecipanti a una gara così dura come il 20k sono presenti anche sette donne.- dice – Questo è l’inizio di una grande sinergia tra il 20k e il mio progetto Wheels for Ladies, che quest’anno crescerà ancora di più: l’edizione 2018 si terrà dal 26 al 28 ottobre con base a Porta Testa e includerà il Festival dei Territori, un grande momento di sport, natura e tipicità a livello nazionale del quale parleremo più avanti”.

L’evento arriva alla sua terza edizione forte di un grande consenso da parte degli atleti che ne hanno riconosciuto la grande organizzazione e il fascino, ma anche tanto dura visto che in media il 30% dei partecipanti non riescono a completarla.