Tiro a volo: l’ingauno Calogero Sansone convocato in Nazionale

Albenga. Maglia azzurra per Calogero Sansone. Per l’atleta ingauno è arrivata la convocazione per vestire i colori della Nazionale italiana paratrap.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti lo scorso mese a Lonato del Garda in occasione del campionato italiano, nel quale Sansone ha conquistato il titolo di vicecampione nazionale paratrap, per lui è arrivata la tanto attesa chiamata per rappresentare l’Italia ai prossimi campionati del mondo, che si svolgeranno nel mese di ottobre sempre a Lonato del Garda, in Lombardia.

Sansone non è il primo atleta del Tiro a Volo Albenga a diventare azzurro; prima di lui gli ingauni Giannerini e Marcinnò avevano partecipato, negli anni precedenti, a svariate trasferte con la nazionale italiana. Anche l’azzurra e campionessa del mondo Silvana Stanco ha scelto il TAV Albenga per i suoi allenamenti ufficiali.