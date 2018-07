Provincia. Rallentamenti e traffico intasato sull’autostrada A10 in direzione Genova per l’intenso afflusso di mezzi pesanti in porto sotto la Lanterna.

Dopo tre giorni di sciopero della categoria, terminato ieri a mezzanotte, i camionisti si stanno avvicendando nei controlli necessari a imbarcare merce e container. Questo sta provocando lunghe file di mezzi pesanti con ripercurssioni, naturalmente, anche in autostrada. Sono segnalate codesulla A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 e poi ancora tra Pra’ e Genova Ovest; code anche sulla A7 tra Bolzaneto e Sampierdarena.

A partire dalle 7.30 pattuglie della polizia locale provvedono a incolonnare i mezzi pesanti nella strada Guido Rossa direzione ponente. Una corsia risulta completamente occupata fino a piazza Savio. Lo stesso accade per la direzione levante. Ponte elicoidale bloccato verso il varco san Benigno. Alcuni mezzi pesanti vengono attestati sulla rampa san Giovanni d’Acri e sulla rampa della Fiumara.