Testico, aperte le iscrizioni al concorso fotografico

Testico. Sono aperte fino al 31 di agosto presso il Comune di Testico le iscrizioni al concorso fotografico sui due temi “L’espressione del divino nel sacro e nel profano” e “Gente di Testico: passato, presente e futuro di un paese attraverso la memoria dei vecchi e la speranza dei giovani”.

Le prime nove fotografie selezionate dalla giuria completeranno la pubblicazione del calendario “Testico 2019”. Il concorso fa seguito alla maratona fotografica che si è tenuta il 1 luglio sui medesimi temi, dalla quale sono sortite e premiate le prime tre fotografie che andranno di diritto sul calendario.

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori. Verranno accettate esclusivamente fotografie scattate a Testico e nelle frazioni. Ogni fotoamatore potrà partecipare con un massimo di 4 stampe fotografiche che dovranno avere il lato maggiore compreso fra 25 e 30 centimetri e dovranno essere montate su cartoncino formato 30×40 centimetri con indicati sul retro il titolo dell’opera, il nome e cognome dell’autore con il suo indirizzo postale e un recapito telefonico e di posta elettronica. Le stampe fotografiche dovranno essere salvate su Cd in formato Jpg.

Le stampe fotografiche con relativo Cd, in busta chiusa adatta alla buona conservazione, dovranno essere consegnate o inviate al Comune di Testico, piazza IV Novembre 1, 17020 Testico entro e non oltre il 31 agosto 2018. Tutte le foto in concorso saranno oggetto di un’apposita mostra che verrà allestita in data da destinarsi nell’oratorio di Sant’ Antonio Abate a Testico.