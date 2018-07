Tennis: sei squadre liguri promosse alle finali nazionali

Vado Ligure. Verdetto decisamente prestigioso per la Liguria dalle finali macroarea nord-ovest: sei squadre hanno conquistato il diritto di disputare le finali nazionali in programma dal 23 settembre.

Oltre al Park Genova e al TC Finale, che hanno vinto i loro gironi sui campi di via Zara a Genova e giocheranno a settembre a Messina nell’Under 16 maschile, altre imprese sono state firmate dai giovani liguri.

La squadra maschile Under 14 del Park Genova ha ottenuto il lasciapassare per le finali al CT Mesagne in Puglia, le ragazze Under 14 del TC Vado hanno conquistato il ticket per il TC Villa Carpena e le formazioni femminili Under 16 del TC Finale e del Break Point Savona (nella foto) andranno a giocarsi lo scudetto sui campi del TC Todi.

“Complimenti a tutti per il risultato davvero importante che mette ancora una volta in vetrina il pianeta del tennis giovanile ligure a livello nazionale” affermano i portavoce della Fit regionale.