Liguria. La perturbazione, che ha il suo centro motore a nord delle Alpi, governa il tempo del Nord Italia con frequenti episodi d’instabilità. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 11 luglio, in Liguria al mattino molte nubi su tutta la regione, rovesci e temporali di moderata intensità potranno interessare l’area compresa tra voltrese e spezzino, altrove prevalentemente asciutto. Dal pomeriggio tendenza a schiarite alternate a passaggi nuvolosi, possibilità di passaggio temporalesco sul savonese con nuclei in sconfinamento dal basso Piemonte. Schiarite anche ampie in serata. Venti da sud, ma con tendenza da nord al mattino a ponente. Mare poco mosso. Temperature in lieve calo, saranno comprese sulla costa tra 18 e 27 gradi, nell’interno tra 10 e 29.

Domani, giovedì 12 luglio, al mattino possibilità di qualche nube ma in un contesto asciutto. Instabilità pomeridiana che si svilupperà lungo tutta la catena appenninica di confine con rovesci e temporali, altrove asciutto con sole prevalente. In serata ritorno della stabilità ovunque. Venti da sud-est. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 luglio note instabili sui rilievi nel pomeriggio con temporali, altrove solo nubi innocue ma in un contesto prevalentemente soleggiato. Ventilazione a rotazione ciclonica sul golfo. Mare poco mosso.