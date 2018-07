Telefonini, down dell’operatore 3: anche a Savona segnalati migliaia di disservizi

Savona. No, non è il vostro smartphone che ha bisogno di essere sostituito. Se avete come operatore la 3, probabilmente il vostro martedì non è iniziato al meglio. Per gli utenti di 3 Italia si registrano, infatti, disservizi in tutta Italia.

Le segnalazioni hanno raggiunto un picco rilevante nelle prime ore della mattina, e la situazione non può essere ancora considerata risolta. I disservizi interessano indistintamente tutta la penisola ed hanno un picco più alto nelle grandi città, ma anche nel Savonese sono stati segnalati problemi.

E mentre il profilo Twitter di 3 continua a proporre pubblicità senza fornire spiegazioni, servizi di telefonia e connettività internet funzionano a singhiozzo, con alcuni casi di black out totale.