Tappa a Vado Ligure di “Liguria delle Arti”: alla scoperta di Villa Groppallo e le opere di Arturo Martini

Vado Ligure. Continua con successo la rassegna “Liguria delle Arti”, che dopo le tappe di Framura, Monterosso e Chiavari in questo fine settimana ci porta prima a Vado Ligure per scoprire Villa Groppallo e le opere di Arturo Martini. L’appuntamento è per il prossimo 13 luglio

.

Proposto da Teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria, Teatro Nazionale di Genova, Conservatorio Niccolò Paganini, Polo Museale della Liguria e con il sostegno di Coop Liguria, il progetto Liguria della Arti coniuga teatro, musica, letteratura e arte in un ciclo di appuntamenti itineranti (tutti a ingresso libero e con inizio alle ore 21), con la direzione artistica dell’attore, regista e autore Pino Petruzzelli.

Vado Ligure è una località da scoprire non solo per le bellezze paesaggistiche ma anche per quelle artistiche. Ospita infatti le opere di uno dei maggiori scultori italiani del Novecento, Arturo Martini, raccolte in gran parte a Villa Groppallo. A parlarne venerdì 13 luglio ci sarà Donatella Ventura, responsabile della Villa, mentre Petruzzelli leggerà brani di Gina Lagorio, Montesquieu, Camillo Sbarbaro, Dino Campana, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Giuseppe Mazzini ed Eugenio Montale, accompagnato dalle musiche di Nicolò Paganini e Luciano Berio eseguite da Alessandro Barlucchi e Julyo Fortunato.