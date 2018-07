Tanta Albenga nella finale regionale di tiro a volo

Giornata importante per il Tiro a Volo ligure quella di domenica 1° luglio quando, a Genova, si è tenuta la finale regionale specialità Fossa Olimpica. Si gareggiava sulla lunghezza dei 75 piattelli con un buon numero di partecipanti per la 2^ e 3^ categoria, Veterani e Master.

Nella seconda categoria podio equamente diviso lungo tutta la Liguria con la vittoria di Paolo Novaro di Imperia davanti all’ingauno Ugo Gravagno ed al genovese Remo De Martini. Per la 3^ categoria arriva una doppietta albenganese con il primo posto di Michele Iaquaniello ed il terzo di Giacomo Bergolo. Fra i due si inserisce Giuseppe Chiappori di Ceriale.

Passando invece ai Veterani è Genova a farla da padrone con Edoardo Mangolini che si impone sul concittadino Francesco Ferrari che è terzo, ed ad un altro ingauno: Angelo Pelissa che è ottimo secondo. Nel Master infine vittoria ancora per il capoluogo di regione con Pietro Barbera seguto da Guido Di Cesare di Spotorno e Silvio Tubino di Savona.

Da segnalare poi la presenza alle premiazione del delegato regionale Francesco Ciocca che ha ricordato i risultati delle società liguri sul palco nazionale come l’argento paralimpico di Calogero Sansone di Albenga, risultato che è valsa la convocazione anche in nazionale per l’ingauno. Ottimo argento anche per un altro albenganese, Aldo Berengan che lo ha conquistato nella 3^ prova del Campionato italiano di 1^ categoria specialità Fossa Olimpica.