Tamponamento in A10, coda di 1 chilometro tra Pietra e Finale

Pietra Ligure. Tamponamento in A10 nel tardo pomeriggio di oggi tra Pietra e Finale Ligure, in direzione Savona. Per soccorrere gli automobilisti coinvolti sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza di Pietra Soccorso, ma fortuntamente non si registrano feriti gravi: un paziente è finito all’ospedale Santa Corona in codice giallo per accertamenti.

L’incidente ha invece causato qualche ripercussione sul traffico che, come ogni fine settimana, era già intenso per il rientro verso casa dei turisti che hanno trascorso la giornata al mare.

Si è formata una coda di circa un chilometro tra i caselli di Pietra Ligure e Finale Ligure.