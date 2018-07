Savona. Domenica 1 luglio al Windsurf Club Marotta, in provincia di Pesaro, si è svolta l’Adriatic Crown Sup Race, gara di sup, con condizioni di mare e vento difficili a causa di picchi di vento a 20 nodi da sud-est.

Un plauso va agli organizzatori che hanno ridotto il percorso gara durante lo svolgimento per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

All’evento hanno partecipato due atleti della Wind And Sea Savona. Sara Oddera ha conquistato il secondo posto assoluto femminile e il primo posto tra le over 40, mentre Paolo Nardini ha rinunciato alla partenza per le condizioni meteo non consone al suo grado di preparazione.

La prossima gara di stand up paddle del circuito Italian Sup League sarà organizzata dalla WAS, domenica 8 luglio.

Nell’imminente weekend, pertanto, atleti e dirigenti del sodalizio savonese saranno impegnati nell’organizzazione della gara di casa, manifestazione denominata WAS Summer Race, che consiste in una competizione mista tra sup, canoe polinesiane, surfski e kayak da mare. Sarà una sorta di festa del mare che si rinnova ogni anno, una giornata festosa tra autentico agonismo ed amicizia in nome dello sport.

La manifestazione sarà tenuta nelle acque antistanti la sede della WAS in via Nizza 97r e si svolgerà su un doppio percorso di 12 chilometri (long) oppure 4 chilometri (short).

Fervono i preparativi per offrire sia agli atleti locali sia agli ospiti servizi ed organizzazione di eccellenza. Gareggeranno le seguenti categorie: Canoa polinesiana (V1, V1R, V2R), Surfski (SS1, SS2), Kayak da mare, Sup race (12’6, 14), Sup all round.

Obbligatorie le dotazioni di sicurezza (giubbino di aiuto al galleggiamento per le canoe, leash per i sup). Verranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria. Sono aperte le iscrizioni utilizzando il modulo di preiscrizione scaricabile sul sito www.windandsea.it e sulla pagina Facebook Was Canoe Team da inviare via mail all’indirizzo sezionesportiva@windandsea.it.