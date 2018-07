Borgio Verezzi. Ricordi, emozioni, sentimenti e un’atmosfera magica hanno segnato la festa del trentennale del Gruppo Fondocasa. Un intero borgo, quello di Verezzi, si è acceso per dare il giusto tributo al Gruppo Immobiliare e Creditizio nato in Liguria che ha segnato la storia di questi ultimi 30 anni, ma soprattutto per celebrare il vero mentore di questo successo, il suo presidente Alessandro Pollero.

Un tripudio di luci, musica e colori ha accolto gli oltre 600 partecipanti. Agenti immobiliari, mediatori del credito, personaggi di spicco dell’economia nazionale (tra cui gli amministratori delle principali banche italiane), sono stati accolti e cullati in uno dei borghi più belli d’Italia, che per la prima volta si è messo completamente a disposizione di un’azienda, anche grazie al servizio di ristorazione diffuso.

L’evento, che ha avuto inizio alle ore 21 è stato un susseguirsi di emozioni dirette magistralmente da Andrea Pucci, comico e conduttore esilarante che si è avvalso della band che solitamente lo accompagna nel suo tour in giro per l’Italia. Nell’occasione l’amministratore delegato Bruno Vettore ha orgogliosamente mostrato i numeri del Gruppo, che come da sue parole “cresce al doppio della velocità del mercato”, segnando una crescita in ogni comparto sia immobiliare, che creditizio.

E’ proprio Weunit, azienda di mediazione del credito del Gruppo, che registra dati assolutamente entusiasmanti superando nei soli primi 5 mesi del 2018 ogni tipo di previsione: 124 milioni di erogato mutui, 5,5 milioni di cessione del quinto, oltre 1 milione di prestiti personali e quasi 9 milioni di credito al condominio, posizionando Weunit tra i principali player del mercato italiano, risultato che è valso al Direttore Commerciale Andrea Cobianchi un premio speciale.

Sul fronte dell’intermediazione immobiliare Fondocasa registra un tasso di crescita del 20% in termini di fatturato e nuove agenzie.

L’evento è stato però principalmente l’occasione per rivivere un trentennio di successi, partiti proprio dall’apertura della prima agenzia a Pietra Ligure da parte dell’attuale presidente Alessandro Pollero, che ha avuto la straordinaria capacità di posizionare un’azienda ligure tra protagonisti del mercato, mantenendo salde le sue origini savonesi.

“E’ stato davvero emozionante ripercorrere insieme ad amici, collaboratori, colleghi e partner questo percorso in cui abbiamo raggiunto grandi risultati e superato con maestria i momenti difficoltà” dichiara il presidente Alessandro Pollero visibilmente commosso al termine dell’evento.

“E’ stata davvero una Grande Festa. Valori, lavoro, passione è il motto di un’azienda, che nonostante abbia compiuto i suoi primi 30 anni ha ancora voglia di crescere” conclude Pollero.