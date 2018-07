Stretta anche a Celle Ligure per i proprietari dei cani: ecco la nuova ordinanza

Stretta anche a Celle Ligure per i proprietari di cani con nuove regole in arrivo per i padroni degli amici a quattro zampe che andranno in giro nella località del levante savonese.

Il sindaco di Celle Ligure Renato Zunino ha firmato una ordinanza riguardante il comportamento dei proprietari di cani.

Ecco le misure adottate dall’amministrazione cellese con il nuovo provvedimento: i cani dovranno essere muniti sia di sacchetto per pulire le deiezioni sia di bottiglietta d’acqua per pulire l’urina del cane; se si circolerà’ senza queste dotazione vi saranno multe da 50 a 500 euro; è obbligatorio pulire dove il cane sporca.

“Non è tollerabile che vi siano proprietari di cani che non puliscono dove l’animale sporca” sottolinea il sindaco cellese.

“Sono stati affissi manifestini di avviso e passati alcuni giorni in cui i vigili faranno informazione si dovrà nostro malgrado procedere alle sanzioni: questo anche nella tutela del decoro delle nostre strade e vie e nel rispetto del decoro urbano”.

“Vi sono dei Cani che non si meritano proprietari maleducati verso le altre persone” conclude.