Stasera a Savona “La Rocca Medievale”

La Rocca di Legino si tinge di Medioevo: in un calendario ricco di appuntamenti, la S.M.S. La Rocca propone per martedì 17 luglio una serata alla riscoperta del passato, tra dame, cavalieri, nobili e soldati di ventura con “La Rocca medievale”.

A partire dalle 19:30, i cancelli della Società di Mutuo Soccorso si apriranno agli avventori offrendo l’animazione a cura del Gruppo Storico “La Medioevale” di Savona, con la dimostrazione delle tecniche di scherma, illustrando le caratteristiche delle armi ed armature del XIII secolo, e concedendo ai visitatori di osservare da vicino e toccare con mano ciò che è solitamente relegato tra le pagine dei libri di storia, il tutto senza trascurare il palato e l’appetito: per tutta la serata i diversi stand gastronomici faranno ardere le piastre e stillare le spillatrici, con birra, panini, salsicce e stuzzichini per accompagnare il piacere dell’intrattenimento con quello della convivialità.

Tutto questo sarà solo il preludio del clou della serata: dalle ore 21:30, gli stessi figuranti del Gruppo Storico, daranno inizio allo spettacolo con le diverse esibizioni a cura della compagnia d’arme Ordo Bellatores, che darà prova della destrezza dei propri armati con duelli scenici in armatura e in camicia, e con le dimostrazioni di danza rinascimentali dalle coreografie attentamente ricostruite del corpo di danza Armonia Cortese, per concedere al quartiere della Rocca di Legino una serata estiva all’insegna del medioevo, di “donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie e l’audaci imprese…”.

Ingresso: 5 € (4€ per i soci della S.M.S. La Rocca); GRATIS fino ai 12 anni