Stasera a Finale Ligure: Lee Fields & The Expressions Riviera Jazz & Blues Festival

Stasera, Giovedì 5 Luglio ore 21 Piazza San Giovanni Battista Finale Marina,il Comune di Finale Ligure, I Feel Good Finale e Raindogs House, aderente ARCI Savona, presentano: “Lee Fields & The Expressions live @ Riviera Jazz & Blues Festival 2018”. Evento ad Ingresso Gratuito!

Prima e dopo il concerto diretta live a cura di Radio Skylab e Ma Nu Dj Set

RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2018

Questa è la seconda edizione del festival completamente GRATUITO che allieterà l’ estate della Riviera Savonese con 6 concerti incredibili e resi possibili da diversi Comuni della Provincia di Savona.

Iniziate a segnarvi le date!

– 5 luglio Lee Fields & The Expressions at Riviera Festival / Finale Ligure

– 8 luglio Eric Gales live at Riviera Jazz & Blues Festival / Celle Ligure

– 11 luglio Treves Blues Band & Paolo Bonfanti at Riviera Festival / Savona

– 13luglio Delvon Lamarr Organ Trio at Riviera Festival / Albissola Marina

– 19 luglio BILAL live at Riviera Jazz & Blues Festival / Varazze

– 20 luglio New York Ska Jazz Ensemble at Riviera Festival / Spotorno

Per ulteriori informazioni: http://rivierafestival.it/

«Mentre altri della sua epoca si sono spenti o sono scomparsi, Lee Fields è ancora qua e la sua voce è ora più appassionata e deliziosa che mai»: così Alex Robert Ross di Noisey definisce Lee Fields, che insieme ai suoi The Expressions arriva a Finale Ligure in occasione del Riviera Jazz & Blues Festival per una data imperdibile e ad ingresso gratuito!

È difficile trovare un altro cantante attivo ai nostri giorni che abbia un background paragonabile a quello di Lee Fields: esordio discografico nel 1969, album su tredici differenti etichette, e oltre 48 anni di attività nel mondo della musica. Nella sua carriera è stato in tour e ha diviso il palco con artisti come Kool & The Gang e Darrell Banks, ha collaborato con Martin Solveig e suo è il maggior numero di parti vocali nel film biografico su James Brown “Get on Up” del 2014.

Supportato da The Expressions e il loro soul, lo scorso novembre Lee Fields ha pubblicato Special Night su Big Crown Records. L’album rispecchia la soul music che Lee Fields ha sempre fatto con la sua voce roca ma morbida, ma aggiornandola e spingendola oltre i confini di ciò che è sempre stata. Il risultato è un sound inconfondibile, qualcosa che, secondo Pitchfork, «non può essere ricondotto nello specifico a Atlantic, Stax, Philadelphia International, Chess, Fame o Motown ma deve molto a tutte». Questo è il motivo per cui nessuno definirebbe questo lavoro un ritorno al passato: contiene in sé indizi, suoni, sensazioni che potrebbero suonare familiari ma ha anche texture, temi e approcci che sfidano il genere e portano il sound verso un’altra direzione, qualcosa di decisamente Lee Fields.

Ma Nu

Interpreta e costruisce i suoi dj-set attorno alle sonorità black senza darsi confini, con un touch che è il frutto di un forte diggin’ ovunque ci sia del vinile. Sonorità funk, hip hop, disco, house & jazz e world music miscelate con l’utilizzo di 7 pollici. Figura trasversale nella sua scena musicale si è trovato a condividere la consolle con un ampio spettro di importanti artisti assai diversi tra loro… parliamo di personaggi come: Mad Professor, Dj Gruff, Dj Vadim, Azymuth, Mo’ Horizons, Nickodemus, Dj Ralf, Marcell Dettmann, Nicky Siano, Andy Smith dei Portishead, solo per citarne alcuni.

Tutto ciò fa capire il bacino dal quale Ma Nu va a pescare per i suoi set… Eclettismo al potere quindi, con “groove” come parola d’ordine.

Tutte le date vedranno la presenza di Radio Skylab e della bella e brava Dalida a presentare la serata. Allè!

Una delle prime emittenti radiofoniche liguri, fondata nel Novembre 1976 Radio Skylab ( nome preso da una stazione spaziale americana al tempo molto celebre ) è una realtà ancora attiva nel territorio grazie alla sua programmazione che porta lo slogan : “ Tutta la musica che c’è “ trasmette 24 h su 24 sui suoi 96.800 Megahertz ma si può ascoltare anche grazie alla moltitudine di app dedicate alle radio. Tanti gli speaker che sono passati ai microfoni di Radio Skylab, ora è il turno di Dalida, Nicola, Antonio, Stefano, Giovanni e naturalmente ancora presente il fondatore Angelo Arecco.