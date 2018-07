Stasera Albisola Cabaret presenta E. Luparia & M. Turano

Il Comune di Albisola , Assessorato al Turismo in collaborazione con il Circolo Chapeau – aderente ARCI Savona – che ne cura la direzione artistica, presenta “Albisola Cabaret”, due serate che si terranno sulla passeggiata di Albisola Capo, nella splendida cornice della “Terrazza sul Mare” nei giorni 27 Luglio e 13 Agosto con inizio alle 21,30.

27 Luglio Enrico Luparia feat. Marco Turano.

Enrico Luparia

Show man dal 1998, si è fatto conoscere su palchi, piazze e teatri di tutta Italia.

Un animale da palco, un improvvisatore fenomenale, un vero e proprio salottiere del cabaret.

Nel 2013 entra nel cast fisso del laboratorio di “ COLORADO “ nel progetto con BEPPE BRAIDA dal titolo SOS COMICI.

Nel 2016 nel cast di “Eccezionale Veramente”, programma di comicità in onda su La7.

Un one man show in cui Enrico Luparia dimostra tutte le sue capacità di intrattenitore: giocoleria, personaggi e monologhi e uno spettacolare rapporto col pubblico fanno dello spettacolo uno show a 360 gradi.

Ad accompagnarlo nella serata Marco Turano, comico torinese formatosi presso il Cab 41, tempio del Cabaret piemontese, approda ad Eccezionale Veramente con la spendida e divertente imitazione di Antonio Banderas nella parodia del famoso Mulino.