Stasera al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga: Live jam session@ giardino

MARTEDI’ 3 LUGLIO // h20.00

Birrette anti calura nella freschezza del giardino con un sottofondo live acustico…chitarra, basso e ritmi africani grazie ai tamburi del maestro Diabate, dal Burkina Faso.

Sarà un appuntamento settimanale, tutti i martedì….un occasione per bere in relax ed ascoltare un po di musica live…una buona occasione per conoscere il circolo e per supportarne le svariate iniziative ed attività.

Chiunque suoni un qualsiasi strumento è il benvenuto ed avrà l opportunità di agganciarsi ai musicisti sul palco !!

INGRESSO LIBERO CON TESSERA ARCI