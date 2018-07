Stasera ad Albissola Marina: Delvon Lamarr Organ Trio al Riviera Festival

Il Comune di Albissola Marina e l’ Associazione Raindogs House, associazione aderente ARCI Savona, presentano:

Delvon Lamarr Organ Trio + Lorenzo Piccone Band live venerdì 13 Luglio dalle 20:00 aperitivo con Radio Skylab in diretta e Brown Sugar Dj Set presso il Parco Faraggiana @ Riviera Jazz & Blues Festival 2018.

– Ingresso Gratuito! http://rivierafestival.it/

– Birra a cura di Raindogs House Cibo a cura di Avis Comunale di Albissola Marina

DELVON LAMARR ORGAN TRIO

– A Unique 60’s & 70’s Vintage Soul Trio With the Sounds of the Hammond B3 Mixed With Tasty Guitar Lines & Old School Style Pocket Drumming. –

Questo è un progetto nuovo, una bomba pazzesca, il passato, presente e futuro della classica Black Music, per la prima volta in Italia!









RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2018

Questa è la seconda edizione del festival completamente GRATUITO che allieterà l’ estate della Riviera Savonese con 6 concerti incredibili e resi possibili da diversi Comuni della Provincia di Savona.

Iniziate a segnarvi le date a breve l’ annuncio di tutti i concerti:

– 5 luglio Lee Fields & The Expressions at Riviera Festival / Finale Ligure

– 8 luglio Eric Gales live at Riviera Jazz & Blues Festival / Celle Ligure

– 11 luglio Treves Blues Band & Paolo Bonfanti at Riviera Festival / Savona

– 13luglio Delvon Lamarr Organ Trio at Riviera Festival / Albissola Marina

– 19 luglio BILAL live at Riviera Jazz & Blues Festival / Varazze

– 20 luglio New York Ska Jazz Ensemble at Riviera Festival / Spotorno

—————————–

DELVON LAMARR ORGAN TRIO

– A Unique 60’s & 70’s Vintage Soul Trio With the Sounds of the Hammond B3 Mixed With Tasty Guitar Lines & Old School Style Pocket Drumming. –

Questo è un progetto nuovo, una bomba pazzesca, il passato, presente e futuro della classica Black Music, per la prima volta in Italia!

Delvon Lamarr Organ Trio si è formato nella primavera del 2015. Avevano iniziato con un altro chitarrista e un anno dopo hanno agganciato il famigerato chitarrista Jimmy James! Da subito tra i tre si innesca una chimica pazzesca. Con il suono soul e caldo di Delvon, quello esplosivo della chitarra di Jimmy e il perfetto drumming di David McGraw, il Delvon Lamarr Organ Trio ha trovato la miscela perfetta di Soul, Jazz, Rhythm & Blues e Rock & Roll. Hanno iniziato con un residency settimanale alla Royal Room di Seattle per il primo anno poi hanno pubblicato il loro primo album ” Close But No Cigar “, suonando brevi tour in Idaho, Spokane, Seattle, Bellingham, Olympia, Portland, Reno, California… fino ad arrivare a questo nuovo e primo tour europeo.

Ormai solo il cielo è il limite per Delvon Lamarr Organ Trio! ????

——————————-





Lorenzo Piccone Band

Giovane chitarrista cantante di gran talento, già ad oggi titolare di un grande curriculum con diversi tours e collaborazioni negli USA. Lorenzo Piccone di Albisola (SV) ha di recente formato un “Hammond Trio”, un tipo di formazione spesso utilizzata in ambito blues, soul, e funk jazz, dove alla classica batteria si affianca l’organo elettrico. Sarà accompagnano da Marco Ferrando all’organo Hammond, da Federico Fugassa al basso e alla batteria da Andrea Marchesini.

Il suo nuovo disco ” Soul Searchin'” è una istantanea del suo percorso musicale, con echi Blues/Folk/Rock e una matrice etnica. Ai brani originali si alternano brani dal repertorio afroamericano del Funky/Cajun.

——————————–

Tutte le date vedranno la presenza di Radio Skylab e della bella e brava Dalida a presentare la serata. Allè!

Una delle prime emittenti radiofoniche liguri, fondata nel Novembre 1976 Radio Skylab ( nome preso da una stazione spaziale americana al tempo molto celebre ) è una realtà ancora attiva nel territorio grazie alla sua programmazione che porta lo slogan : “ Tutta la musica che c’è “ trasmette 24 h su 24 sui suoi 96.800 Megahertz ma si può ascoltare anche grazie alla moltitudine di app dedicate alle radio. Tanti gli speaker che sono passati ai microfoni di Radio Skylab, ora è il turno di Dalida, Nicola, Antonio, Stefano, Giovanni e naturalmente ancora presente il fondatore Angelo Arecco.