Stasera ad Albenga: Missing Ink live @ARCI Messico & Nuvole

DOMENICA 15 LUGLIO // DALLE 18.30

4° Appuntamento in giardino! Per questa occasione, in collaborazione con lo Yepp Albenga sul palco del Circolo suoneranno i MissingInk!!

Ore 18.30 apertura cancello, l’amaca è montata sotto il prugno, sdraio e chillout nel giardino più cool di Vadino.

Ore 20.00 ricco Buffet, Lasagne al forno e Dolce.

Ore 21.00 MissingInk_Live.

I Missing Ink si caratterizzano per la curiosa scelta del repertorio, all’interno del quale sono state inserite le canzoni più famose ed apprezzate di numerosi artisti, molto variegati tra loro nella speranza di divertire e stupire un pubblico piuttosto vasto! Vengono, perciò eseguite canzoni dei Toto, di Bon Jovy, ma anche di Tina Turner, di Patty Smith, dei Duran Duran, e di alternando diversi generi e stili!! Nel repertorio sono inseriti anche alcuni inediti, nati dall’unione degli stili più apprezzati dai componenti della band.

Per chi vuole cenare solito format: 15€ compreso la bevanda.

Siricorda che il live terminerà alle 24.00.

Ingresso gratuito con Tessera Arci.

Per prenotazioni&Info:

Tom: 3668602742

Taddeo:3286925552

Bobo: 3284142115