Spoturnito 2.0: questa sera il fischio di inizio

Spotorno. Prende il via questa sera la seconda edizione dello Spoturnito 2.0, dopo il grande successo della scorsa edizione con l’eccellente partecipazione sia in termini di pubblico, sia in termini di partecipanti.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Commercianti, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Spotorno, si svilupperà su tre tornei: calcio a 5, beach volley e foot volley.

Ci racconta il presidente Massimiliano Semenza: “La nostra associazione ha voluto riproporre lo Spoturnito soprattutto per offrire agli spotornesi ed ai turisti un’occasione per divertirsi e socializzare. Ciò che ha reso la prima edizione un vero successo è stata proprio la partecipazione di persone di tutte le età, unite da un sano spirito ludico e sportivo. Tutta l’organizzazione è frutto di un grande lavoro di squadra, che ha visto coinvolti il Comune di Spotorno insieme al contributo di diverse associazioni locali: Avis, Pro Loco, Associazione Bagni Marini e Associazione Albergatori, oltre che alla presenza di Croce Bianca e AIB per curare la sicurezza dell’evento e ai Bagni Colombo e all’Hotel Premuda che hanno messo a disposizione i campi da gioco in spiaggia. Siamo inoltre riusciti ad avere sponsorizzazioni preziose da parte di SportArt, Beebad Energy Drink, Frascheri e Tecnograficart”.

“Siamo molto contenti perché quest’anno abbiamo aperto la manifestazione anche ai più piccoli – commenta l’assessore Giulia Moretti -. Al pomeriggio, infatti, il campo del Monticello ospiterà il torneo di calcio a 5 junior. Lo scorso anno tantissimi bambini e ragazzi hanno fatto parte del pubblico seguendo le partite con entusiasmo e hanno chiesto di poter giocare anche loro nella successiva edizione. Grazie anche all’aiuto di alcuni genitori siamo riusciti a offrire un’occasione di divertimento anche per loro“.

Conclude il consigliere Maximiliano Magnone: “Sulla pagina Facebook Spoturnito 2.0 sono stati pubblicati i calendari delle partite e saranno aggiornati con tutti i risultati giorno per giorno. Confidiamo nella grande partecipazione del pubblico per colorare e animare ancora di più questa manifestazione”.

Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti i ragazzi che, fino ad ora, hanno gestito con passione e precisione la gestione delle iscrizioni e che da questa sera saranno impegnati per due settimane nella parte operativa di conduzione dei tornei.

L’appuntamento è quindi questa sera dalle ore 21 presso il Parco Monticello per la prima partita del torneo di calcio a 5. Il beach volley avrà inizio a partire da giovedì 12, mentre il torneo di foot volley si terrà nei giorni del 20 e 21 luglio.