Spoturnito 2.0, conclusa una seconda edizione di successo

Spotorno. Si è conclusa sabato sera la seconda edizione dello Spoturnito 2.0, torneo sportivo multidisciplinare, organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Spotorno, che dal 9 luglio ha animato il Monticello e le spiagge di Spotorno.

Ancora una volta soddisfatti Maximiliano Magnone, consigliere delegato alle politiche giovanili e l’assessore Giulia Moretti, del Comune di Spotorno: “Questo anno il torneo è stato un nuovo successo, sia in termini di numero di partecipanti iscritti, sia per le persone coinvolte a seguire le partite ed a fare il tifo. Vogliamo complimentarci con l’Associazione Commercianti ed in particolar modo con il suo presidente, Massimiliano Semenza, per tutta l’organizzazione. Desideriamo, infine, ringraziare di cuore tutti i ragazzi che hanno collaborato nell’organizzazione dei tornei, le associazioni spotornesi che hanno voluto sostenere la manifestazione (Avis, Pro Loco, Associazione Bagni Marini e Associazione Albergatori), i volontari della Croce Bianca sempre presenti durante tutte le partite, i Bagni Colombo e l’Hotel Premuda per aver messo a disposizione i campi da gioco in spiaggia e gli sponsor (SportArt, Beebad Energy Drink, Frascheri e Tecnograficart). Un ultimo ringraziamento speciale va ai ‘piccoli’ che hanno partecipato al primo torneo junior di calcio a 5, colorando il campo del Monticello con energia, entusiasmo e sportività”.

Veniamo ai risultati dei tornei:

Torneo calcio a 5

Finale 1°/2° posto:

Sporting Pole Pole – Bar Excelsior 5-2

Finale 3°/4° posto:

Le Aquile – Beverly Inps 7-6

Classifica finale: 1° Sporting Pole Pole, 2° Le Aquile, 3° Beverly Inps

Bar Excelsior squalificata dal torneo per condotta antisportiva e conseguente consegna del secondo premio alle Aquile e del terzo premio al Beverly Inps.

Premi individuali:

Capocannoniere: Marian Zefi

Miglior giocatore: Adriano Patitucci

Miglior portiere: Andrea Sciumé

Miglior giovane: Igor Fabbretti

Giocatore Fair play: Jacopo Sbravati

Miglior Over 40: Alessandro Prestia

Miglior giocata del torneo: Alberto Cima

Torneo calcio a 5 Junior

Finale 1°/2° posto:

Spotty United – Spartack Spotorno 3-1

Finale 3°/4° posto:

Virtus Spotorno – Boca Junior 2-2 (5-3 d.c.r.)

Classifica finale: 1° Spotty United, 2° Spartack Spotorno, 3° Virtus Spotorno

Capocannoniere: Filippo Tasso

Torneo beach volley Under 16

1° classificati: Arboscello – Toso

2° classificati: Berbero – Ferrero

3° classificati: Lancianese – Paglia

Torneo beach volley Over 16

1° classificati: Gaglielfo – Visca

2° classificati: Denegri – Lancianese

3° classificati: Nizzola- Cerruti