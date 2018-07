Spotorno, un annullo filatelico speciale da Poste Italiane per “Scienza Fantastica” 2018

Spotorno. Poste Italiane sarà presente con un servizio filatelico temporaneo in occasione delle iniziative in programma per la sesta edizione di Scienza Fantastica, progetto culturale che vuole essere opportunità divulgativa di elementi di scienza e aspetti di fantascienza per giovani e adulti.

L’annullo speciale, promosso dalla ditta Vaccari Silvia, potrà essere richiesto nella giornata del 21 luglio 2018, dalle 16 alle 21, allo stand allestito nella Casa del Turismo (Azienda di Soggiorno), in via Aurelia, presso Giardini Centrali.

Con il bollo speciale sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello temporaneo, dove saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 21 luglio, resterà depositato presso il Servizio Commerciale/Filiale Savona in Piazza Diaz 9, per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.