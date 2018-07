Spotorno, la municipale contro il commercio abusivo: multe per 25 mila euro e centinaia di capi sequestrati

Spotorno. Centinaia di capi sequestrati (per un valore di 4.500 euro) e multe per oltre 25 mila euro. E’ questo il bilancio dell’attività di contrasto all’abusivismo commerciale messa in atto lunedì scorso dagli uomini della polizia municipale di Spotorno nell’ambito dei servizi programmati per quest’estate.

A partire dalle 10 del mattino e fino alle 16 circa, ben sette agenti hanno passato al setaccio la passeggiata a mare ed il litorale compresi tra il condominio “Le rondini” e i Bagni Premuda. Gli operatori hanno individuato e fermato 10 venditori abusivi. Tutta la merce è stata sequestrata. Si tratta per lo più di capi di abbigliamento, biancheria, accessori, borse (circa un centinaio) per un valore di mercato stimato in circa duemila euro.

Durante i controlli gli agenti hanno rinvenuto sull’arenile altra merce, probabilmente abbandonata dagli abusivi in fuga. In questo caso sono state rinvenuti scarpe, capi di abbigliamento per uomo e per donna, accessori, giacche e costumi per un valore di mercato stimato in circa 2.500 euro.

Gli agenti hanno elevato multe per vendita di prodotti in assenza di autorizzazione per un importo complessivo pari a 25 mila euro. I reati contestati sono quelli di vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

“L’operazione – spiega il sindaco Mattia Fiorini – si inserisce nell’ambito del programma di lotta al commercio abusivo e sicurezza urbana messa in atto dall’amministrazione. Tra le attività poste in essere in collaborazione con l’Associazione Bagni Marini di Spotorno vi è anche quella di vigilanza giornaliera di spiagge, passeggiate e parchi pubblici effettuata da vigilantes in collaborazione con la polizia locale. I vigilantes hanno il compito di segnalare alla polizia locale ogni situazione di pericolo, reato o degrado. Tale sinergia è già stata realizzata negli anni scorsi con ottimi risultati e perciò insieme con il consigliere delegato al commercio Monica Canepa e al presidente dell’Associazione Bagni Marini Francesco Pendola abbiamo pensato di riproporre”.

“Insieme al consigliere Monica Canepa porgiamo un sentito plauso al corpo di polizia locale, agenti e comandante, che hanno portato a termine una importante operazione in un contesto complesso e difficile, la prima della stagione, volta al contrasto di un fenomeno (quello del commercio abusivo) che è sentito ed importante per la nostra amministrazione. Durante la stagione il corpo di polizia locale di Spotorno-Noli effettuerà altre attività mirate ad incrementare la sicurezza della nostra cittadina”.