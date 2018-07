Spotorno, i bimbi delle spiagge a “scuola di soccorso” dalla Croce Bianca

Spotorno. Piccoli soccorritori crescono. Questa mattina, un gruppo di bambini dei “Don Carlo’s Beach” di Spotorno hanno passato un paio d’ore alternative con i volontari della croce bianca di Spotorno.

Grazie all’aiuto dei volontari, i bimbi hanno avuto modo di conoscere più da vicino come funziona l’associazione e la macchina del soccorso, riflettendo insieme sull’importanza della sicurezza e del numero unico di emergenza 112. Inoltre, hanno potuto visitare un’ambulanza potendo toccare con mano gli strumenti che i militi ogni giorno utilizzano per i loro interventi. Questo momento è stato importante soprattutto per cercare di abbattere il binomio troppo spesso utilizzato “ambulanza uguale persona in fin di vita”.

“I piccoli soccorritori, molto interessati agli argomenti trattati, sono tutti intervenuti con domande molto precise, degne di un adulto ma con quella freschezza che solo i bambini sanno avere”, spiegano dalla pubblica assistenza.

La mattinata si è conclusa con una piccola merenda offerta dell’associazione spotornese, consegna ai piccoli soccorritori di alcuni gadget e un attestato di partecipazione appositamente studiato per l’occasione. Con la speranza che in futuro, possano essere loro le nuove forze per il paese, perchè come recita la maglietta regalata loro: “Abbiamo bisogno di voi”.