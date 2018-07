Spotorno, fermato con la droga nello zaino: spacciatore 15enne denunciato dai Carabinieri

Spotorno. E’ stato fermato per un controllo e trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana. Per questo ieri pomeriggio K.A., 15enne residente a Casale Monferrato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Spotorno con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato nella zona dei parcheggi della stazione ferroviaria spotornese, in occasione di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga. I militari hanno fermato K.A. trovandolo appunto in possesso della droga, già pronta ad essere venduta, nascosta all’interno di uno zainetto.

Tutta la droga è stata sequestrata dagli uomini dell’Arma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile di Genova. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.