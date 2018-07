Spotorno. Un incidente autostradale si è verificato, una manciata di minuti prima delle 14, sull’A10. Protagonista del sinistro una Fiat Punto grigia, con a bordo due persone (padre e figlia), che stava procedendo in direzione Pietra Ligure.

Per cause ancora in via di accertamento, il guidatore del mezzo ne ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Secondo una prima, ancora frammentaria, ricostruzione, l’auto potrebbe essere stata tamponata o comunque aver urtato un mezzo pesante in fase di sorpasso.

Auto cappottata sull'autostrada a Spotorno









Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce rossa di Savona, della bianca di Spotorno e del 118. I due feriti che, stando alla testimonianza del personale medico sul posto, non sarebbero apparsi in gravi condizioni, sono stati trasportati entrambi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche la polizia stradale, per svolgere i rilievi del caso, e i vigili del fuoco. A seguito del sinistro la circolazione stradale da Savona in direzione Ponente risulta al momento “paralizzata”.