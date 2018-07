Spotorno. Questa sera alle 20 presso i giardini centrali presso la Casa del Turismo a Spotorno sarà inaugurato un nuovo punto dotato di defibrillatore semiautomatico esterno.

“La nostra amministrazione ha accolto con piacere la proposta avanzata dalla croce bianca di Spotorno per l’installazione di un nuovo punto Dae – afferma l’assessore ai servizi alla persona Davide Delbono – e finanziato l’intervento. Questa nuova colonnina, collocata nei giardini centrali, di fronte alla Casa del Turismo si trova in una posizione centrale vicino agli stabilimenti balneari e permetterà di intervenire più rapidamente in casi di necessità”.

Foto 2 di 2



“Il nuovo defibrillatore si aggiunge a quelli già presenti sul territorio comunale, ovvero presso la palestra Sbravati, il palazzetto dello sport Serra, la scuola primaria, la sede della Lega Navale al terzo molo – continua il sindaco Mattia Fiorini – ed è nostra intenzione installarne altre nei prossimi anni. In particolare abbiamo deciso di investire anche sulla tipologia in quanto questa colonna che è dotata di allarme, illuminata e riscaldata, permettendo così una migliore conservazione dell’apparecchiatura”.

“Queste colonne – conclude Filippo Rossi, presidente della croce bianca – sono di fondamentale importanza per ridurre i tempi di intervento su persone in arresto cardiocircolatorio e sono un prezioso supporto per i nostri militi che sono sempre attivi 24 ore al giorno in caso di emergenze sanitarie”.