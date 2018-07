Sport acquatici nel rispetto dell’ambiente marino: nel weekend torna la Noli Sup Race

A Noli, sabato 28 e domenica 29 luglio, si svolgerà la Noli Sup Race 2018. Due giorni dedicati allo stand up paddle e al divertimento con un occhio di riguardo al rispetto dell’ambiente marino.

L’evento, giunto alla sua terza edizione e considerato degli appuntamenti più importanti in Italia nel mondo degli sport acquatici, sarà tappa del campionato italiano Fisw e del circuito mondiale Paddle League di Sup.

La Noli Sup Race unisce sport, musica e cultura ambientale in un’unica cornice, sulla scia del Green Surf Festival che lo scorso anno ha portato a Noli surfisti e ambientalisti da tutto il mondo per il primo evento di surf e sostenibilità ambientale in Italia.

L’evento di quest’anno, anch’esso sostenibile e ocean-friendly, includerà una serie di attività aperte a tutti come l’escursione in Sup alla scoperta di Capo Noli e le lezioni di Sup Yoga organizzate sullo specchio d’acqua antistante la spiaggia dei Pescatori di Noli.

Alla sera del sabato beach party d’eccezione con i dj Andrea Poggio, Federico Orlando e Andy Life, il tutto sulla spiaggia di Noli e in compagnia degli atleti più forti del panorama del Sup italiano per celebrare lo spirito del surf divertendosi in maniera sana e rilassata.