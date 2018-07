Sporcizia e degrado a Loano, minoranza all’attacco: “Il Comune ammetta i problemi e intervenga subito”

Loano. Situazioni di sporcizia e degrado segnalate a Loano con la minoranza all’attacco dell’amministrazione comunale con la richieste di rapidi interventi di pulizia e disinfestazione. La lista civica LoaNoi afferma: “Ci stanno giungendo numerose segnalazioni riguardo alcune problematiche, che già nelle nostre interrogazioni abbiamo evidenziato e che, proprio durante il periodo estivo, emergono nuovamente, creando disagio ai cittadini: presenza di topi in diverse zone della città, tra le quali via Rossini, via Montello, via Garibaldi, Corso Europa, Via Olivette, Via Pascoli, Via Mascagni, Giardini Bestoso, vie e zona della stazione”.

“I cassonetti condominiali non vengono lavati con una frequenza adeguata, creando odori sgradevoli all’utenza; in Largo Cadorna vi è nuovamente una perdita degli scarichi fognari, nello stesso punto della precedente segnalazione; le pulizie stradali vengono effettuate con la presenza delle auto in sosta (soprattutto nella parte finale dell’Aurelia) nonostante i divieti di sosta” aggiunge il gruppo di opposizione consiliare, che ha inoltrato le mail-denuncia all’Ufficio Ambiente del Comune.

E ancora: “In data odierna la pulizia stradale di via Garibaldi è avvenuta dopo i consueti orari di apertura dei negozi, con alcuni che avevano già posizionato gli espositori, creando quindi disagio sia ai passanti che agli esercenti”.

“Si chiede quindi di intervenire celermente con controlli approfonditi, affinché venga garantito un adeguato decoro della città. Confidiamo che finalmente l’amministrazione comunale ammetta i problemi descritti e documentati, e che si impegni seriamente a porne rimedio”.