Savona. La Luna dopo essere stata nuova venerdì 13 è ricomparsa a ovest e si sta velocemente avvicinando al momento dell’eclissi che avverrà venerdì 27 luglio quando entrerà nel cono d’ombra della Terra alle ore 21:30 e ne uscirà solo dopo 103 minuti alle ore 23:13.

Domenica scorsa, il 15, la Luna è tramontata vicino al pianeta Venere poco prima delle 23, venerdì 20 è comparsa in cielo già nel primo pomeriggio ed era al primo quarto vicino a Giove che però si è reso visibile solo dopo il tramonto verso le 21, martedì prossimo sarà nei pressi di Saturno in direzione sud est ed infine venerdì 27 sorgerà insieme a Marte poco prima delle 21 e sarà visibile per tutta la notte apparendo nel momento dell’eclissi colorata di un rosso cupo.

L’Associazione Astrofili Orione proporrà non solo un’osservazione pubblica del fenomeno, ma coordinata con astronomi ed astrofili si cimenterà in una misurazione della distanza della Luna con il metodo della parallasse.

L’appuntamento è venerdì 27 alle ore 21:30 presso il rifugio di Pratorotondo sul monte Beigua.