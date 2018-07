Sommariva Bormidese: Ricca seccamente sconfitta e agganciata in classifica

Bormida. Si accorcia la classifica di Serie C1. Il Centro Incontri (senza Brignone) cade in casa con la San Leonardo (che recupera Dulbecco in battuta, dopo 40 giorni di gesso) per 6-11 (3-7 alla pausa) e viene raggiunta al secondo posto dalla Torronalba Canalese che passa a Diano Castello per 7-11 (4-6 al riposo).

A Dolcedo vittoria e aggancio per il Valle Arroscia con l’Imperiese (senza Ascheri): 3-7 alla fine del primo tempo, 5-11 il finale per Molli e compagni. Infine, secondo punto per la Sommariva Bormidese che si impone sul Banca Alba Olio Desiderio Ricca per 11-2 (8-2 al riposo).

Il tabellino:

Sommariva Bormidese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-2

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Marcello Bogliacino, Pietro Besana, Marco Molinari.

Banca Alba Olio Desiderio Ricca: Tommaso Boffa, Andrea Bonello, John Mondone, Lorenzo Mascarello.

Arbitro: Giorgio Melogno.

L’esito della 12ª giornata:

Chiarlone Officine Albese Young-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 2-11

Amici Castello-Torronalba Canalese 7-11

Imperiese-Valle Arroscia 5-11

Sommariva Bormidese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-2

Centro Incontri-San Leonardo 6-11

La classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 10, Centro Incontri, Torronalba Canalese 9, Imperiese, Valle Arroscia 8, San Leonardo 5, Chiarlone Officine Albese Young 4, Amici Castello 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Sommariva Bormidese 2.

Il programma della 13ª giornata:

sabato 7 luglio ore 16 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Centro Incontri

sabato 7 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Sommariva Bormidese

domenica 8 luglio ore 20,30 a Canale: Torronalba Canalese-Chiarlone Officine Albese Young

domenica 8 luglio ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Imperiese

lunedì 9 luglio ore 21 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Amici Castello