Solva (Alassio): domani e sabato la Festa dell’Estate

Piatti tipici e tradizione locale saranno i protagonisti a Solva della “Festa dell’estate”, in programma venerdì 26 e sabato 27 luglio (dalle 19:30).

Fine settimana dedicato all’enogastronomia ed alla tradizione in località Solva, ad Alassio, dove, venerdì 26 e sabato 27 luglio (a partire dalle 19:30) si svolgerà la tradizionale “Festa d’Estate” nel Piazzale della Chiesa Parrocchiale e nell’area sagre . L’evento è realizzato a cura della Società operaia agricola di mutuo soccorso di Solva e coinvolge residenti e turisti. Durante la due giorni sulla piazza di fronte alla chiesa sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione ligure. Non mancheranno le biscette, le frittelle a forma di serpentello preparate per ricordare l’intervento divino che secondo la tradizione liberò Solva nel 1200 da una invasione di vipere.

E’ previsto anche l’intrattenimento musicale. Sarà inoltre possibile usufruire di un servizio navetta gratuito, a partire dalle 19.15, con partenza dai Giardini di Piazza Stalla (di fronte ponte della ferrovia). Per maggiori informazioni: pagina Facebook SOAMS SOLVA.