Solidarietà alla Grecia: Arci, Pd ed Art. 1 – MdP raccolgono fondi per le zone colpite dagli incendi

Savona. “Tutti e tutte noi abbiamo certamente ancora negli occhi le drammatiche immagini degli incendi che hanno colpito la Grecia ed in particolare la regione dell’Attica. Passato il clamore mediatico, però, rimane la tragedia. Il Centro di Solidarietà del Pireo, grande struttura autogestita di mutuo soccorso che dall’inizio della crisi umanitaria sostiene greci e migranti in difficoltà, sta lavorando con la raccolta di aiuti e lavoro volontario per sostenere le vittime e gli sfollati dell’incendio che ha devastato l’Attica”. A dirlo è la Presidenza Provinciale di ARCI Savona che informa dell’esistenza di un’iniziativa solidale per aiutare le zone colpite dai roghi.

“L’Arci è da sempre vicino alla Grecia, attraverso una concreta solidarietà Internazionale da quando il paese è stato lasciato colpevolmente solo dalla gran parte dell’Europa democratica. Oggi, mentre il paese di nuovo viene colpito da una grande tragedia, chiediamo a tutti e tutte dare ancora una volta un segnale di solidarietà e di vicinanza. Per questo invitiamo a sottoscrivere e promuovere una raccolta fondi per il Centro di Solidarietà del Pireo, in modo che possa impegnarsi nella nuova emergenza” concludono dall’Arci.

“In questo week-end è possibile effettuare le donazioni in apposite urne collocate alla Festa del Lavoro organizzata da Art. 1 – Mdp presso la SMS Fratellanza Leginese, al Circolo ARCI Milleluci o alla Festa de L’Unità organizzata dal PD presso la SMS Contadini e Operai “La Rocca”, entrambe aderenti Arci. Inoltre, i versamenti possono essere fatti con bonifico direttamente al Centro Solidarietà del Pireo: IBAN: GR6701101900000019029618816

Swift – BIC: ETHNGRAA” concludono da Arci Savona.